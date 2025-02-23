Результати екзитполів на дострокових парламентських виборах в Німеччині свідчать про те, що правоцентристські християнські демократи (ХДС/ХСС) отримали найбільшу кількість місць – 29%.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить прогноз ARD, зробленим компанією Infratest dimap, який наводить Tagesschau.

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" майже подвоїла свій результат 2021 року, отримавши 19,5 % – рекордний показник для себе на федеральному рівні.

На третьому місці опинилась Соціал-демократична партія Німеччини канцлера Олафа Шольца з результатом 16% – новий ічторичний мінімум для соціал-демократів.

Партнери Шольца по коаліції "Зелені" набирають 13,5%.

Ліва партія, якій не давали шансів на прохід у Бундестаг, набирає 8,5%.

Вільна демократична партія набирає 4,9% і може не потрапити у Бундестаг, як і "Альянс Сари Вагенкнехт", якому віддають 4,7%.

Повідомляється, що явка виборців склала 84% – найвищий показник з 1990 року.

Вибори нового канцлера Німеччини в Бундестазі не відбудуться, поки не буде сформована керівна коаліція. Цей процес може зайняти місяці.

Якщо ці початкові прогнози справдяться, кандидат від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц може стати головним претендентом на посаду канцлера.

Уряд Шольца, що йде у відставку, залишатиметься на посадах, поки Бундестаг не обере нового канцлера.

Виборча кампанія була затьмарена безпрецедентним втручанням з боку США, зокрема з боку віцепрезидента Джей Ді Венса і американського мільярдера Ілона Маска.

Вона також пройшла на тлі численних нападів, скоєних мігрантами, і запеклих дискусій про те, як подолати нелегальну міграцію.