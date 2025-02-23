Результаты экзитполов на досрочных парламентских выборах в Германии свидетельствуют о том, что правоцентристские христианские демократы (ХДС/ХСС) получили наибольшее количество мест – 29%.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует прогноз ARD, сделанным компанией Infratest dimap, который приводит Tagesschau.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" почти удвоила свой результат 2021 года, получив 19,5 % – рекордный показатель для себя на федеральном уровне.

На третьем месте оказалась Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца с результатом 16% – новый исторический минимум для социал-демократов.

Партнеры Шольца по коалиции "Зеленые" набирают 13,5%.

Левая партия, которой не давали шансов на проход в Бундестаг, набирает 8,5%.

Свободная демократическая партия набирает 4,9% и может не попасть в Бундестаг, как и "Альянс Сары Вагенкнехт", которому отдают 4,7%.

Сообщается, что явка избирателей составила 84% – самый высокий показатель с 1990 года.

Выборы нового канцлера Германии в Бундестаге не состоятся, пока не будет сформирована правящая коалиция. Этот процесс может занять месяцы.

Если эти первоначальные прогнозы оправдаются, кандидат от ХДС/ХСС Фридрих Мерц может стать главным претендентом на пост канцлера.

Уходящее в отставку правительство Шольца будет оставаться на должностях, пока Бундестаг не выберет нового канцлера.

Избирательная кампания была омрачена беспрецедентным вмешательством со стороны США, в частности со стороны вице-президента Джей Ди Венса и американского миллиардера Илона Маска.

Она также прошла на фоне многочисленных нападений, совершенных мигрантами, и ожесточенных дискуссий о том, как преодолеть нелегальную миграцию.