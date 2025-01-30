Альтернатива для Ілона Маска: навіщо соратник Трампа втручається у німецькі вибори

Онлайн-виступ Маска на передвиборчому заході "Альтернативи для Німеччини" спровокував широку дискусію про важливість берегти пам’ять про нацистські злочини. Галле, 25 січня 2025 року

Ілон Маск, близький соратник президента США Дональда Трампа і найбагатша людина планети, задає тон німецькій виборчій кампанії. Своїми заявами на підтримку ультраправих він змушує нервувати німецькі мейнстримні партії напередодні парламентських виборів 23 лютого.

За останні тижні його втручання у виборчий процес вийшло далеко за межі простих повідомлень на користь "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") у його соцмережі Х, де у нього понад 200 мільйонів підписників, та за межі образ на адресу німецьких політиків на кшталт "Олаф – дурень" та "канцлер – некомпетентний ідіот".

Маск став активним учасником кампанії, й дискусії про його вплив заполонили німецькі ЗМІ.

Одним з останніх проявів агітації найбагатшої людини планети за "АдН" став онлайн-виступ Маска на передвиборчому заході у місті Галле цими вихідними, який спровокував широку дискусію про важливість берегти пам’ять про нацистські злочини.

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Оскільки втручання Маска стало слоном у кімнаті німецьких виборів, ми спробували розібратися, чи здатен мільярдер реально вплинути на результат голосування та які далекосяжні наслідки можуть мати його дії.

Make Germany great again

Ще кілька років тому Ілон Маск вважав Німеччину цілком достойною країною для того, щоб розмістити у ній свій єдиний завод Tesla у Європі. Коли у березні 2022 року завод випустив перші автомобілі, американський бізнесмен виглядав для німців джерелом добрих новин, що створив робочі місця і приніс доходи в бюджет.

Та через зовсім невеликий проміжок часу стосунки Маска з Німеччиною змінились до невпізнання.

"Німеччина балансує не межі економічного та культурного колапсу", "Німеччині стало комфортно у посередності", "колишній двигун Європи потопає в бюрократії та репресивному регулюванні". Це цитати з гостьової статті Ілона Маска, що вийшла у виданні Welt am Sonntag наприкінці грудня, й вони дуже точно відображають різку зміну Маскової риторики.

У статті Маск відкрито агітував німців голосувати за "Альтернативу для Німеччини", чиї гілки й окремі члени, як відомо, офіційно визнані німецькими спецслужбами правоекстремістськими.

Попри це, на думку Маска, саме ця партія є "останньою іскрою надії для країни".

"Зображення "АдН" як правоекстремістської явно помилкове, враховуючи, що Аліса Вайдель, лідерка партії, має одностатеву партнерку зі Шрі-Ланки! Вам це здається схожим на Гітлера? Облиште", – писав американський мільярдер, який на інавгурації Дональда Трампа відзначився жестом, який багато хто сприйняв як нацистський салют.

Для протоколу зазначимо, що Маск гітлерівське вітання заперечує.

В останні місяці Маск часто ділився у своїх дописах в Х позитивними статтями про "АдН" і закликав підтримувати партію.

Він вступав у діалог з ультраправою інфлюенсеркою Наомі Зайбт, якій писав: "Політика "АдН", про яку я читав, не звучить екстремістською. Може, я чогось не розумію".

У першій половині січня Маск провів у Х понад годинну розмову з Алісою Вайдель, представляючи її як найкращу кандидатку на посаду канцлера (нагадаємо, про Вайдель та її погляди "ЄП" розповідала у статті "Матір, лесбійка та "подруга Путіна").

Та апогеєм Маскової агітації стала онлайн-поява на передвиборчому заході "АдН" у східнонімецькому місті Галле.

Під час включення Маск, із переможно піднятими вгору кулаками, висловлював захоплення німецькою культурою, закликав німців пишатися своєю німецькістю та наполягав на потребі залишити у минулому провину за нацистські злочини.

А на додачу Маск також заявив, що "Альтернатива" нібито має підтримку адміністрації Трампа.

Його слова зал зустрічав оваціями, а Вайдель запропонувала за прикладом американців "зробити Німеччину знову великою". "Make Germany great again", – закликала лідерка "АдН", віддзеркалюючи головне гасло Дональда Трампа.

Заклик Маска до забуття провини минулого є його очевидною спробою пом’якшити ставлення до партії, яка багатьом німцям видається занадто екстремістською. Але він викликав гостру критику як у Німеччині, так і за кордоном.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск описав слова Маска як "загрозливі", особливо напередодні річниці визволення Освенцима, а канцлер Німеччини Олаф Шольц, який регулярно потерпає від нападок Маска, погодився з польським колегою.

Ідеологічна подібність чи "шлюб" з розрахунку?

На тлі усіх цих подій цілком логічно постає питання: навіщо Маск підтримує "Альтернативу для Німеччини"? Адже його підтримка цієї партії виглядає парадоксально.

Маск, який є власником соцмережі-гіганта, який зробив електромобілі масовими, який дає людям доступ до інтернету в усьому світі та який, врешті-решт, планує колонізувати Марс, є символом і найкращим уособленням глобалізації.

Тоді як "Альтернатива для Німеччини" – націоналістична партія, чиї члени виступають за закриті кордони та часто мають сильні антиамериканські настрої.

Утім, насправді у Маска з німецькими ультраправими є чимало спільного.

А його погляди перегукуються з програмними пунктами "АдН". Наприклад, він також критикував коронавірусні обмеження, виступав проти нелегальної імміграції і трансгендерних людей.

А ще, як і "АдН", Маск з огидою ставиться до "державної цензури" та підтримує "абсолютну свободу" вираження поглядів – у своєму, особливому розумінні, яке вилилось у те, що його платформу Х заполонили фейки та дезінформація.

Один із провідних інтересів Маска – економічний. У згаданій вище статті для Welt am Sonntag Маск хвалив "АдН" за плани демонтувати надмірне державне регулювання, зменшити податки та дерегулювати ринок.

Виграти від цього міг би, головним чином, його завод Tesla у Бранденбурзі, який чекає на розширення.

Крім того, Європейська комісія нещодавно завершила попереднє розслідування щодо X на предмет того, чи дотримується платформа вимог Закону про цифрові послуги (DSA), і Маску та Х може загрожувати штраф в розмірі до 6% річного глобального обороту.

Маск сприймає це як цензуру і виступає проти дії таких актів, як DSA. Аналогічно – до скасування DSA закликала і парламентська група "АдН" у Бундестазі.

Багато хто з німецьких політиків, утім, сподівається, що Єврокомісія поставить Маска та його Х на місце.

Нормалізація радикалів

До виборів залишається менше місяця, й наразі немає чіткої відповіді на те, чи допоможе Маск "Альтернативі для Німеччини" наростити популярність.

За останній час рейтинг "АдН" дещо зріс – за свіжим опитуванням INSA, до 22%. Партія, як і раніше, залишається на другому місці, відстаючи від консервативного союзу ХДС/ХСС з Фрідріхом Мерцом.

Але достеменно не відомо, чи пов’язане зростання підтримки "АдН" з агітацією Маска, чи з іншими факторами, такими як загострення міграційних дебатів після нападів у Магдебурзі та Ашаффенбурзі.

Опитування YouGov нещодавно показало, що 68% німців не вірять у здатність американського мільярдера адекватно оцінити ситуацію в Німеччині. 50% вбачають малий вплив Маска на виборчу кампанію, 13% не бачать жодного.

І тільки 27% німців вважають, що вплив Маска є скоріше великим або дуже великим.

Проте політики з мейнстримних партій все ж публічно висловлюють занепокоєння втручанням мільярдера.

Канцлер Олаф Шольц вважає, що дружба Маска з ультраправими "ставить під загрозу" демократію в Європі, а його підтримка політичних партій – абсолютно неприйнятна. Лідер Соціал-демократичної партії Ларс Клінгбаль звинуватив американського мільярдера в бажанні занурити Німеччину в хаос і порівняв з Путіним, оскільки "обидва хочуть вплинути на наші вибори і цілеспрямовано підтримують ворогів демократії з "АдН".

Кандидат у канцлери від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц назвав підтримку Маска "АдН" "втручанням і зухвалістю" і сказав, що не може пригадати подібного випадку втручання у виборчу кампанію країни-союзника в історії західної демократії.

Роберт Габек, кандидат у канцлери від "Зелених", заявив, що поєднання величезних багатств, контролю над інформацією та мережами і бажання ігнорувати правила є "лобовою атакою" на німецьку демократію.

І підстави для занепокоєнь, принаймні за своє політичне майбутнє, у німецьких політиків цілком виправдані.

Підтримка "АдН" Маском, який багатьом німцям може здаватися "нормальним хлопцем", здатна нормалізувати партію в очах виборців, показати, що за неї не варто боятися голосувати, якщо за нею стоїть горою успішний бізнесмен з великими статками і впливом (тепер ще й політичним, у новій адміністрації президента США).

Нормалізація сприйняття "АдН" може відбутися не тільки на внутрішній, але й на міжнародній арені, де останнім часом німецькі ультраправі почуваються доволі ізольованими.

Зокрема, торік після низки скандалів "Альтернативу для Німеччини" вигнали з групи Європарламенту "Ідентичність і демократія" і через свою токсичність нині вона є членом найменшої фракції "Європа суверенних націй".

Немає сумніву, що "АдН" хотіла б бути членом більш впливової групи та сприйматися більш респектабельно – скажімо, як партія "Брати Італії" італійської прем’єрки Джорджі Мелоні, з якою в американського мільярдера склалися гарні відносини.

Не виключено, що дружба з Маском могла б допомогти "АдН" сформувати образ більш поміркованої партії.

Партії, яка може бути "нормальним" коаліційним партнером. Нині у Німеччині діє так званий брандмауер, тобто усі політичні партії відмовляються від формування коаліції з ультраправими.

Але з огляду на вибори-2029, через чотири роки "АдН" могла б уже не виглядати настільки токсичною – у тому числі завдяки тим зусиллям, яких нині докладає Ілон Маск.

Автор: Христина Бондарєва,

журналістка "Європейської правди"