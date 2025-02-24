Будівлю Єврокомісії підсвітили синьо-жовтим до третьої річниці вторгнення РФ в Україну
Новини — Понеділок, 24 лютого 2025, 07:42 —
Будівлі Єврокомісії і Ради ЄС підсвітили кольорами українського прапора з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це йдеться на сторінці ЄК у Facebook, повідомляє "Європейська правда".
У Єврокомісії при цьому зазначили, що синьо-жовті кольори України є кольорами опору проти імперіалізму.
"Напередодні цієї сумної річниці вони прикрашають нашу будівлю як символ нашої непохитної підтримки українського народу. Наших хоробрих сусідів, партнерів і майбутніх членів ЄС", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, президент Європейської Ради Антоніу Кошта оголосив про проведення позачергового засідання Євроради у четвер, 6 березня, яке буде присвячене довгостроковій безпеці в Україні та Європі.
Як повідомлялося, з нагоди третьої річниці від початку повномасштабної агресії Росії проти України відбудеться візит в Україну колегії європейських комісарів.
Також очікують кількох лідерів держав.