Здание Еврокомиссии подсветили сине-желтым к третьей годовщине вторжения РФ в Украину

Здания Еврокомиссии и Совета ЕС подсветили цветами украинского флага по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом говорится на странице ЕК в Facebook, сообщает "Европейская правда".

В Еврокомиссии при этом отметили, что сине-желтые цвета Украины являются цветами сопротивления против империализма.

"Накануне этой печальной годовщины они украшают наше здание как символ нашей непоколебимой поддержки украинского народа. Наших храбрых соседей, партнеров и будущих членов ЕС", – говорится в сообщении.

Напомним, президент Европейского Совета Антониу Кошта объявил о проведении внеочередного заседания Евросовета в четверг, 6 марта, которое будет посвящено долгосрочной безопасности в Украине и Европе.

Как сообщалось, по случаю третьей годовщины с начала полномасштабной агрессии России против Украины состоится визит в Украину коллегии европейских комиссаров.

Также ожидают нескольких лидеров государств.