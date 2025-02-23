Укр Рус Eng

Лідерів ЄС скликають на екстрений саміт 6 березня щодо "довгострокової безпеки України"

Новини — Неділя, 23 лютого 2025, 19:18 — Тетяна Висоцька, з Брюсселя

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта оголосив про проведення позачергового засідання Євроради у четвер, 6 березня, яке буде присвячене довгостроковій безпеці в Україні та Європі.

Про це Кошта написав на своїй сторінці у соціальній мережі Х ("Twitter"), передає "Європейська правда".

Позачерговий саміт лідерів Європейського Союзу відбудеться 6 березня та буде обговорювати європейську оборону та Україну, повідомив Антоніу Кошта.

"Я вирішив скликати спеціальну Європейську Раду на 6 березня. Ми живемо у визначальний момент для України та європейської безпеки. Під час моїх консультацій з європейськими лідерами я почув спільне прагнення відповісти на ці виклики на рівні ЄС", – написав він.

Кошта також наголосив, що європейські лідери висловили прагнення "зміцнити європейську оборону та зробити рішучий внесок у мир на нашому континенті та довгострокову безпеку України". 

"Я продовжуватиму працювати разом з (президенткою Європейської комісії) Урсулою фон дер Ляєн та всіма державами-членами, щоб бути готовими до прийняття рішень 6 березня", – підкреслив Антоніу Кошта.

Нагадаємо, що наступного тижня президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер здійснять візити до США. Перед цим вони обмінялися думками з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Очікується, що Макрон і Стармер переконуватимуть Трампа надати підтримку США місії миротворців в Україні.

Зазначимо, що глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни. 

У той самий час, президент США Дональд Трамп підтримав ідею розміщення європейських збройних сил в Україні для миротворчої місії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Саміт ЄС Антоніу Кошта
Реклама: