Лідерів ЄС скликають на екстрений саміт 6 березня щодо "довгострокової безпеки України"

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта оголосив про проведення позачергового засідання Євроради у четвер, 6 березня, яке буде присвячене довгостроковій безпеці в Україні та Європі.

Про це Кошта написав на своїй сторінці у соціальній мережі Х ("Twitter"), передає "Європейська правда".

Позачерговий саміт лідерів Європейського Союзу відбудеться 6 березня та буде обговорювати європейську оборону та Україну, повідомив Антоніу Кошта.

"Я вирішив скликати спеціальну Європейську Раду на 6 березня. Ми живемо у визначальний момент для України та європейської безпеки. Під час моїх консультацій з європейськими лідерами я почув спільне прагнення відповісти на ці виклики на рівні ЄС", – написав він.

I have decided to convene a special European Council on 6 March.



We are living a defining moment for Ukraine and European security.



In my consultations with European leaders, I’ve heard a shared commitment to meet those challenges at EU level: strengthening European Defence… – António Costa (@eucopresident) February 23, 2025

Кошта також наголосив, що європейські лідери висловили прагнення "зміцнити європейську оборону та зробити рішучий внесок у мир на нашому континенті та довгострокову безпеку України".

"Я продовжуватиму працювати разом з (президенткою Європейської комісії) Урсулою фон дер Ляєн та всіма державами-членами, щоб бути готовими до прийняття рішень 6 березня", – підкреслив Антоніу Кошта.

Нагадаємо, що наступного тижня президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер здійснять візити до США. Перед цим вони обмінялися думками з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Очікується, що Макрон і Стармер переконуватимуть Трампа надати підтримку США місії миротворців в Україні.

Зазначимо, що глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.

У той самий час, президент США Дональд Трамп підтримав ідею розміщення європейських збройних сил в Україні для миротворчої місії.