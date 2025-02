Лідерів ЄС скликають на екстрений саміт 6 березня щодо "довгострокової безпеки України"

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта оголосив про проведення позачергового засідання Євроради у четвер, 6 березня, яке буде присвячене довгостроковій безпеці в Україні та Європі.

Про це Кошта написав на своїй сторінці у соціальній мережі Х ("Twitter"), передає "Європейська правда".

Позачерговий саміт лідерів Європейського Союзу відбудеться 6 березня та буде обговорювати європейську оборону та Україну, повідомив Антоніу Кошта.

"Я вирішив скликати спеціальну Європейську Раду на 6 березня. Ми живемо у визначальний момент для України та європейської безпеки. Під час моїх консультацій з європейськими лідерами я почув спільне прагнення відповісти на ці виклики на рівні ЄС", – написав він.

I have decided to convene a special European Council on 6 March.



We are living a defining moment for Ukraine and European security.



In my consultations with European leaders, I’ve heard a shared commitment to meet those challenges at EU level: strengthening European Defence…