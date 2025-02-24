Єврокомісія представить план збільшення виробництва зброї з вигодою для України
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала у Києві, що представить план зі збільшення європейського виробництва зброї, який принесе вигоду і Україні.
Про це вона сказала у заяві на Міжнародному саміті підтримки України в Києві, пише "Європейська правда".
У своїй промові очільниця ЄК наголосила, що Україна має високоінноваційну і процвітаючу оборонну промисловість, яка не повинно слугувати поповненню арсеналів агресивної держави, а має посилювати стійкість Європейського Союзу.
"Я представлю комплексний план щодо того, як збільшити наше європейське виробництво озброєнь і оборонний потенціал. І Україна також отримає вигоду", – заявила фон дер Ляєн.
Вона підкреслила, що війна в Україні залишається найголовнішою кризою для майбутнього Європи, і Путін докладає більше зусиль, ніж будь-коли, щоб виграти цю війну, а його метою залишається капітуляція України.
Фон дер Ляєн також оголосила, що в березні Україна отримає від ЄС новий платіж підтримки в обсязі 3,5 млрд євро.
Крім того, у понеділок у Києві Європейська комісія запропонувала Україні новий пакет підтримки для забезпечення безпеки її енергетичної системи та повної інтеграції в європейський енергетичний ринок.