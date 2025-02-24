Еврокомиссия представит план увеличения производства оружия с выгодой для Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала в Киеве, что представит план по увеличению европейского производства оружия, который принесет выгоду и Украине.

Об этом она сказала в заявлении на Международном саммите поддержки Украины в Киеве, пишет "Европейская правда".

В своей речи глава ЕК подчеркнула, что Украина имеет высокоинновационную и процветающую оборонную промышленность, которая не должна служить пополнению арсеналов агрессивного государства, а должна усиливать устойчивость Европейского Союза.

"Я представлю комплексный план относительно того, как увеличить наше европейское производство вооружений и оборонный потенциал. И Украина также получит выгоду", – заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что война в Украине остается главным кризисом для будущего Европы, и Путин прилагает больше усилий, чем когда-либо, чтобы выиграть эту войну, а его целью остается капитуляция Украины.

Фон дер Ляйен также объявила, что в марте Украина получит от ЕС новый платеж поддержки в объеме 3,5 млрд евро.

Кроме того, в понедельник в Киеве Европейская комиссия предложила Украине новый пакет поддержки для обеспечения безопасности ее энергетической системы и полной интеграции в европейский энергетический рынок.