Фінляндія виділить 4,5 млн євро у фонд для підтримки України

Фінляндія підтримує другу фазу (2025-2027 роки) роботи Фонду партнерства для стійкої України (PFRU) внеском у 4,5 млн євро.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні МЗС Фінляндії.

Метою Фонду є підтримка соціальної стабільності, особливо на сході та півдні України, а також на звільнених від тимчасової окупації територіях, які зазнали найбільшої шкоди внаслідок агресивної війни Росії.

"PFRU зміцнює стійкість регіонів і громад, підтримуючи раннє відновлення та реагуючи на гострі потреби у базових державних послугах та екстреній допомозі. Підтримка також спрямована на заходи з підтримання довгострокового миру та сприяння національній ідентичності та єдності", – зазначили в МЗС Фінляндії.

Програма підтримує вразливі групи населення прифронтових громад, зокрема жертв сексуального насильства та ветеранів війни, а також реагує на потреби у психосоціальній підтримці. Фонд також підтримує зусилля з повернення вимушено переміщених українських дітей та пошук осіб, зниклих безвісти внаслідок війни. Фонд також сприяє вступу України до ЄС.

"Відновлення України та підтримка базових державних послуг підвищить стійкість країни, що також необхідно для досягнення тривалого миру", – каже міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Підтримка Фінляндією першого етапу PFRU у 2022-2024 роках склала 4,3 млн євро. За цей період в рамках програми було реалізовано 577 проєктів, спрямованих на підтримку відновлення, допомогу двом мільйонам людей у доступі до базових державних послуг, проведення медіакампаній, підтримку служб психічного здоров'я, а також стабільності та стійкості суспільства на сході та півдні України.

Загалом дев'ять країн надають підтримку Україні через Фонд партнерства.

Як повідомлялося, шведський уряд планує передати Україні системи протиповітряної оборони на 1,2 млрд шведських крон (близько $113 млн).