Финляндия выделит 4,5 млн евро в фонд для поддержки Украины

Финляндия поддерживает вторую фазу (2025-2027 годы) работы Фонда партнерства для устойчивой Украины (PFRU) взносом в 4,5 млн евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении МИД Финляндии.

Целью Фонда является поддержка социальной стабильности, особенно на востоке и юге Украины, а также на освобожденных от временной оккупации территориях, которые понесли наибольший ущерб в результате агрессивной войны России.

"PFRU укрепляет устойчивость регионов и общин, поддерживая раннее восстановление и реагируя на острые потребности в базовых государственных услугах и экстренной помощи. Поддержка также направлена на мероприятия по поддержанию долгосрочного мира и содействие национальной идентичности и единства", – отметили в МИД Финляндии.

Программа поддерживает уязвимые группы населения прифронтовых общин, в частности жертв сексуального насилия и ветеранов войны, а также реагирует на потребности в психосоциальной поддержке. Фонд также поддерживает усилия по возвращению вынужденно перемещенных украинских детей и поиск лиц, пропавших без вести в результате войны. Фонд также способствует вступлению Украины в ЕС.

"Восстановление Украины и поддержка базовых государственных услуг повысит устойчивость страны, что также необходимо для достижения длительного мира", – говорит министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.

Поддержка Финляндией первого этапа PFRU в 2022-2024 годах составила 4,3 млн евро. За этот период в рамках программы было реализовано 577 проектов, направленных на поддержку восстановления, помощь двум миллионам людей в доступе к базовым государственным услугам, проведение медиакампаний, поддержку служб психического здоровья, а также стабильности и устойчивости общества на востоке и юге Украины.

Всего девять стран оказывают поддержку Украине через Фонд партнерства.

Как сообщалось, шведское правительство планирует передать Украине системы противовоздушной обороны на 1,2 млрд шведских крон (около $113 млн).