Швеція передасть Україні системи ППО на $113 млн

Шведський уряд планує передати Україні системи протиповітряної оборони на 1,2 мільярда шведських крон (близько $113 млн).

Про це йдеться у колонці шведських урядовців в газеті Svenska Dagbladet, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

У колонці шведський уряд представляє нову підтримку для України з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

"У річницю ми також можемо оголосити про закупівлю систем протиповітряної оборони на загальну суму 1,2 мільярда шведських крон для передачі Україні", – пишуть прем’єр Ульф Крістерссон, міністерка енергетики Ебба Буш та міністр освіти Йохан Персон.

Системи, які будуть передані, – це Robot 70 та Tridon Mk2.

"Tridon Mk2 може протистояти російським масовим атакам за допомогою простих безпілотників і роботів", – пишуть вони.

Швеція також разом з іншими країнами передасть ракети протиповітряної оборони, які можуть носити окремі солдати.

З нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Як повідомлялося, з нагоди третьої річниці від початку повномасштабної агресії Росії проти України відбудеться візит в Україну колегії європейських комісарів.

Також очікують кількох лідерів держав.