Стармер підтвердив готовність Британії підтримати мир в Україні військами на місцях

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 24 лютого підтвердив, що готовий сприяти миру в Україні, розмістивши британські війська на її території.

Про це він сказав на пленарному засіданні форуму "Підтримай Україну" у Києві в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Стармер наголосив, що задля тривалого мири Україна повинна мати місце за столом переговорів, і що будь-яке врегулювання має ґрунтуватися на суверенній Україні, підкріпленій сильними гарантіями безпеки.

"Велика Британія готова і хоче підтримати це військами на місцях – разом з іншими європейцями і за наявності належних умов", – запевнив британський прем’єр.

Він підкреслив, що підтримка з боку США буде життєво важливою, щоб стримати Росію від нового вторгнення через кілька років.

"Росія не має всіх козирів у цій війні. Тому що українці мають мужність захищати свою країну. Тому що економіка Росії в біді. І тому що вони втратили найкращі свої сухопутні війська та Чорноморський флот у цьому безглуздому вторгненні. Тому ми повинні ще більше посилити тиск, щоб забезпечити тривалий мир, а не лише паузу в бойових діях", – заявив Кір Стармер.

Він також нагадав, що Британія посилить військову підтримку Україні у цьому році до 4,5 млрд фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Стармер та президент Франції Емманюель Макрон цього тижня зустрінуться з Дональдом Трампом у Білому домі. Очікується, що вони переконуватимуть Трампа надати підтримку США місії миротворців в Україні.