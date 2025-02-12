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Британія цьогоріч виділить 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні 

Новини — Середа, 12 лютого 2025, 16:21 — Христина Бондарєва

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що цього року його країна виділить Україні на військову допомогу 4,5 млрд фунтів стерлінгів.

Про це він сказав, відкриваючи у середу засідання формату "Рамштайн", повідомляє "Європейська правда".

Гілі заявив Контактній групі з питань оборони України, що 2025 рік є "критичним роком" для війни в Україні.

"Європа нарощує витрати на оборону та збільшує підтримку України. Зі свого боку, Велика Британія цього року виділить 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу", – оголосив міністр.

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Раніше Британія обіцяла виділяти Україні 3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку щорічно. 

Нагадаємо, у середу на "Рамштайні" Гілі також заявив, що отримав від нового глави Пентагону Піта Гегсета запевнення у прихильності та участі США у форматі "Рамштайн".

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