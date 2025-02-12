Британія цьогоріч виділить 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні
Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що цього року його країна виділить Україні на військову допомогу 4,5 млрд фунтів стерлінгів.
Про це він сказав, відкриваючи у середу засідання формату "Рамштайн", повідомляє "Європейська правда".
Гілі заявив Контактній групі з питань оборони України, що 2025 рік є "критичним роком" для війни в Україні.
"Європа нарощує витрати на оборону та збільшує підтримку України. Зі свого боку, Велика Британія цього року виділить 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу", – оголосив міністр.
Раніше Британія обіцяла виділяти Україні 3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку щорічно.
Нагадаємо, у середу на "Рамштайні" Гілі також заявив, що отримав від нового глави Пентагону Піта Гегсета запевнення у прихильності та участі США у форматі "Рамштайн".