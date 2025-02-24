Стармер подтвердил готовность Британии поддержать мир в Украине войсками на местах

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 24 февраля подтвердил, что готов способствовать миру в Украине, разместив британские войска на ее территории.

Об этом он сказал на пленарном заседании форума "Поддержи Украину" в Киеве в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Стармер отметил, что для длительного мира Украина должна иметь место за столом переговоров, и любое урегулирование должно основываться на суверенной Украине, подкрепленной сильными гарантиями безопасности.

"Великобритания готова и хочет поддержать это войсками на местах – вместе с другими европейцами и при наличии надлежащих условий", – заверил британский премьер.

Он подчеркнул, что поддержка со стороны США будет жизненно важной, чтобы сдержать Россию от нового вторжения через несколько лет.

"Россия не имеет всех козырей в этой войне. Потому что украинцы имеют мужество защищать свою страну. Потому что экономика России в беде. И потому что они потеряли лучшие свои сухопутные войска и Черноморский флот в этом бессмысленном вторжении. Поэтому мы должны еще больше усилить давление, чтобы обеспечить длительный мир, а не только паузу в боевых действиях", – заявил Кир Стармер.

Он также напомнил, что Великобритания усилит военную поддержку Украине в этом году до 4,5 млрд фунтов стерлингов.

Напомним, Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон на этой неделе встретятся с Дональдом Трампом в Белом доме. Ожидается, что они будут убеждать Трампа оказать поддержку США миссии миротворцев в Украине.