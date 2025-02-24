МЗС Чехії: Путін боїться Зеленського, а тому поширює нісенітницю щодо "нелегітимності"

У Міністерстві закордонних справ Чехії заявили, що очільник Кремля Владімір Путін ніколи не був обраний на вільних виборах, а тому він поширює брехню щодо "нелегітимності" українського президента Володимира Зеленського.

Про це заявили у чеському відомстві у понеділок, 24 лютого, передає "Європейська правда".

На треті роковини російського повномасштабного вторгнення Росії на територію України у МЗС Чехії заявили, що Путін ніколи не був обраний на вільних виборах, тому боїться Зеленського і поширює безпідставні нісенітниці про його нелегітимність.

"Хоча сьогодні Росія декларує свою зацікавленість у припиненні конфлікту – її дії лише посилюють агресію", – заявили у зовнішньополітичному відомстві країни.

У МЗС Чехії акцентували, що російська агресія, яка триває з 2014 року є постійною загрозою не лише для України, але й для всього вільного світу.

"Ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України. Кордони держав не можуть бути змінені силою – ми продовжуватимемо вважати Крим та частини Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які наразі незаконно окуповані російською армією, неподільними частинами України. Будь-які майбутні угоди повинні відображати цей беззаперечний факт", – додали у чеському зовнішньополітичному відомстві.

Зазначимо, нещодавно Зеленський, відповідаючи на заяви американського президента Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%, зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Після цього Трамп назвав президента України диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.

А американське консервативне видання The New York Post, яке полюбляє читати Трамп, вийшло з матеріалом на передовиці, в якому пояснено, що справжнім диктатором Путін.

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