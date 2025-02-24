МИД Чехии: Путин боится Зеленского, а потому распространяет чушь о "нелегитимности"

В Министерстве иностранных дел Чехии заявили, что глава Кремля Владимир Путин никогда не был избран на свободных выборах, а потому он распространяет ложь о "нелегитимности" украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом заявили в чешском ведомстве в понедельник, 24 февраля, передает "Европейская правда".

На третью годовщину российского полномасштабного вторжения России на территорию Украины в МИД Чехии заявили, что Путин никогда не был избран на свободных выборах, поэтому боится Зеленского и распространяет безосновательные глупости о его нелегитимности.

"Хотя сегодня Россия декларирует свою заинтересованность в прекращении конфликта – ее действия лишь усиливают агрессию", – заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

В МИД Чехии акцентировали, что российская агрессия, которая продолжается с 2014 года является постоянной угрозой не только для Украины, но и для всего свободного мира.

"Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Границы государств не могут быть изменены силой – мы будем продолжать считать Крым и части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас незаконно оккупированы российской армией, неделимыми частями Украины. Любые будущие соглашения должны отражать этот неоспоримый факт", – добавили в чешском внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, недавно Зеленский, отвечая на заявления американского президента Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%, отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал президента Украины диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

А американское консервативное издание The New York Post, которое любит читать Трамп, вышло с материалом на передовице, в котором объяснено, что настоящим диктатором является Путин.

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