Трамп назвав Зеленського диктатором за відмову від проведення виборів

Президент США Дональд Трамп назвав українського колегу Володимира Зеленського диктатором, оскільки він нібито відмовляється від проведення виборів.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп повторив свою заяву про нібито вкрай низький рейтинг українського лідера.

"Він відмовляється від виборів, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, що у нього добре виходить, це грати на Байдені "як на скрипці".

Диктатор без виборів, Зеленському краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни", – написав Трамп.

Президент США також згадав про те, як нібито "посередньої успішності комік Володимир Зеленський вмовив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не повинна була розпочатися, але яку він, без США і "Трампа", ніколи не зможе закінчити".

Крім того, він заявив, що Сполучені Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа, і "гроші Європи гарантовано повернуть, тоді як Сполучені Штати не отримають нічого назад".

Трамп також заявив, що війна набагато важливіша для Європи, ніж для США, адже "у нас є великий, прекрасний Океан, який розділяє нас".

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.

Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Твердження Трампа щодо низького рейтингу Зеленського заперечив і експрем'єр Британії Борис Джонсон, заявивши, що рейтинг українського президента близький до рейтингу самого Трампа.