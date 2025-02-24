Деталі пакета військової допомоги для України обговорять на саміті лідерів ЄС 6 березня

Нова ініціатива Європейського Союзу щодо військової допомоги Україні, представлена під час засідання Ради ЄС у закордонних справах 24 лютого, отримала широке схвалення, але її деталі будуть обговорюватися лідерами держав ЄС на позачерговому саміті 6 березня.

Про це повідомила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас під час пресконференції у Брюсселі по завершенню засідання Ради ЄС, передає кореспондент "Європейської правди".

Каллас наголосила, що деталі надання Україні пакету військової допомоги від ЄС, такі як цифри чи обсяги, будуть вирішуватися очільниками держав Євросоюзу на позачерговому засіданні Європейської ради 6 березня.

"Ми також обговорили, і міністри широко підтримали нову ініціативу щодо військової допомоги Україні. Деталі і, особливо, цифри будуть узгоджені і обговорені на позачерговому європейському саміті 6 березня", – заявила Кая Каллас.

Вона додала, що ЄС прагне "поставити Україну в сильну позицію, щоб вона могла сказати "ні" поганій угоді".

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ ЄС обговорили виділення додаткового пакета військової допомоги Україні, обсяг якого може зрости до 30 млрд євро.

Джерела наголошували, що допомога, найімовірніше, буде надана у вигляді об'єднаних внесків окремих країн-членів, а не офіційного пакета ЄС, зважаючи на опозицію з боку деяких країн – зокрема Угорщини.