ЗМІ: обсяг пакета військової допомоги ЄС Україні може зрости до 30 млрд євро

Міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у понеділок обговорили виділення додаткового пакета військової допомоги Україні, обсяг якого може зрости до 30 млрд євро.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо редактору "Радіо Свобода" з питань Європи Рікарду Джозвяку.

Він відзначив, що у ЄС досі немає згоди щодо остаточної суми пакета і це питання буде передано на обговорення лідерам Євросоюзу наступного тижня. "20 мільярдів євро – це, ймовірно, мінімум, (сума) може зрости до 30 мільярдів", – повідомив Джозвяк.

🇪🇺 foreign ministers discussed the extra military aid package for 🇺🇦today. Still no agreement on the sum. will go to 🇪🇺 leaders next week. 20 billion euro is likely minimum, can go up to 30 bn – Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 24, 2025

Раніше ЗМІ повідомляли, що обсяг пакета військової допомоги, який Європейський Союз готується оголосити для України найближчим часом, може сягнути 20 мільярдів євро.

Тоді повідомляли, що точний обсяг допомоги, до якої увійде військова техніка та обладнання, може зрости ще більше, оскільки переговори між європейськими дипломатами тривають.

Джерела наголошували, що допомога, найімовірніше, буде надана у вигляді об'єднаних внесків окремих країн-членів, а не офіційного пакета ЄС, зважаючи на опозицію з боку деяких країн – зокрема Угорщини.

Раніше єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс підтвердив повідомлення ЗМІ про плани оголосити європейський пакет військової допомоги Україні, про який спершу планували повідомити у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.