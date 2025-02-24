Детали пакета военной помощи для Украины обсудят на саммите лидеров ЕС 6 марта

Новая инициатива Европейского Союза по военной помощи Украине, представленная во время заседания Совета ЕС по иностранным делам 24 февраля, получила широкое одобрение, но ее детали будут обсуждаться лидерами государств ЕС на внеочередном саммите 6 марта.

Об этом сообщила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас во время пресс-конференции в Брюсселе по завершению заседания Совета ЕС, передает корреспондент "Европейской правды"

Каллас отметила, что детали предоставления Украине пакета военной помощи от ЕС, такие как цифры или объемы, будут решаться руководителями государств Евросоюза на внеочередном заседании Европейского совета 6 марта.

"Мы также обсудили, и министры широко поддержали новую инициативу по военной помощи Украине. Детали и, особенно, цифры будут согласованы и обсуждены на внеочередном европейском саммите 6 марта", – заявила Кая Каллас.

Она добавила, что ЕС стремится "поставить Украину в сильную позицию, чтобы она могла сказать „нет" плохой сделке".

Ранее СМИ сообщали, что объем пакета военной помощи, который Европейский Союз готовится объявить для Украины в ближайшее время, может достичь 20 млрд евро.

Источники отмечали, что помощь, скорее всего, будет предоставлена в виде объединенных взносов отдельных стран-членов, а не официального пакета ЕС, учитывая оппозицию со стороны некоторых стран – в частности, Венгрии.