Макрон прибув у Білий дім на переговори з Трампом
Новини — Понеділок, 24 лютого 2025, 16:12 —
Французький президент Емманюель Макрон у понеділок, 24 лютого, прибув до Білого дому для переговорів зі своїм американським візаві Дональдом Трампом.
Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".
У день третіх роковин російського широкомасштабного вторгнення на територію України Макрон прибув до Білого дому для переговорів із Трампом, де, як очікується, обговорюватимуться перспективи завершення війни в Україні на тлі різких розбіжностей щодо подальших дій.
Як зазначило агентство, Макрон став першим європейським лідером, який відвідав Трампа після того, як той повернувся до влади місяць тому.
Також очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідає Трампа пізніше цього тижня на тлі тривоги в Європі через жорсткішу позицію Трампа щодо України.
Очікується, що Макрон і Стармер спробують переконати Трампа не поспішати з угодою про припинення вогню з очільником Кремля Владіміром Путіним за будь-яку ціну, зберегти участь Європи і обговорити військові гарантії Україні.
Prezydent Francji Emmanuel Macron rozpoczął wizytę w Białym Domu. Jest pierwszym europejskim liderem przyjętym przez Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym od chwili zaprzysiężenia. pic.twitter.com/JHCHM1qgVi– Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) February 24, 2025
Перед візитом у США Макрон і Стармер обмінялися думками з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Очікується, що Макрон і Стармер також переконуватимуть Трампа надати підтримку США місії миротворців в Україні.
Зазначимо, що глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.
Водночас президент США Дональд Трамп підтримав ідею розміщення європейських збройних сил в Україні для миротворчої місії.