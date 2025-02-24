Макрон прибув у Білий дім на переговори з Трампом

Французький президент Емманюель Макрон у понеділок, 24 лютого, прибув до Білого дому для переговорів зі своїм американським візаві Дональдом Трампом.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

У день третіх роковин російського широкомасштабного вторгнення на територію України Макрон прибув до Білого дому для переговорів із Трампом, де, як очікується, обговорюватимуться перспективи завершення війни в Україні на тлі різких розбіжностей щодо подальших дій.

Як зазначило агентство, Макрон став першим європейським лідером, який відвідав Трампа після того, як той повернувся до влади місяць тому.

Фото: Reuters

Також очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідає Трампа пізніше цього тижня на тлі тривоги в Європі через жорсткішу позицію Трампа щодо України.

Фото: Reuters

Очікується, що Макрон і Стармер спробують переконати Трампа не поспішати з угодою про припинення вогню з очільником Кремля Владіміром Путіним за будь-яку ціну, зберегти участь Європи і обговорити військові гарантії Україні.

Prezydent Francji Emmanuel Macron rozpoczął wizytę w Białym Domu. Jest pierwszym europejskim liderem przyjętym przez Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym od chwili zaprzysiężenia. pic.twitter.com/JHCHM1qgVi – Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) February 24, 2025

Перед візитом у США Макрон і Стармер обмінялися думками з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Очікується, що Макрон і Стармер також переконуватимуть Трампа надати підтримку США місії миротворців в Україні.

Зазначимо, що глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.

Водночас президент США Дональд Трамп підтримав ідею розміщення європейських збройних сил в Україні для миротворчої місії.