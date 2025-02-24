Макрон прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом

Французский президент Эмманюэль Макрон в понедельник, 24 февраля, прибыл в Белый дом для переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

В день третьей годовщины российского широкомасштабного вторжения на территорию Украины Макрон прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом, где, как ожидается, будут обсуждаться перспективы завершения войны в Украине на фоне резких разногласий по поводу дальнейших действий.

Как отметило агентство, Макрон стал первым европейским лидером, который посетил Трампа после того, как тот вернулся к власти месяц назад.

Фото: Reuters

Также ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Трампа позже на этой неделе на фоне тревоги в Европе из-за более жесткой позиции Трампа по Украине.

Фото: Reuters

Ожидается, что Макрон и Стармер попытаются убедить Трампа не спешить с соглашением о прекращении огня с президентом России Владимиром Путиным любой ценой, сохранить участие Европы и обсудить военные гарантии Украине.

Prezydent Francji Emmanuel Macron rozpoczął wizytę w Białym Domu. Jest pierwszym europejskim liderem przyjętym przez Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym od chwili zaprzysiężenia. pic.twitter.com/JHCHM1qgVi – Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) February 24, 2025

Перед визитом в США Макрон и Стармер обменялись мнениями с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ожидается, что Макрон и Стармер также будут убеждать Трампа оказать поддержку США миссии миротворцев в Украине.

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.

В то же время президент США Дональд Трамп поддержал идею размещения европейских вооруженных сил в Украине для миротворческой миссии.