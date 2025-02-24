Свириденко оголосила 4 пункти плану економічного зближення України і ЄС на 2025 рік

В уряді визначили чотири ключові задачі у питанні зближення з Євросоюзом, серед них – єдина зона платежів у євро та роумінг.

Про це заявила перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко на спільному засіданні Єврокомісії та кабінету міністрів України, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Юлія Свириденко нагадала, що юридично досі триває втілення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що включає торгівельну частину.

"Ми виконали великий обсяг роботи з імплементації угоди про вільну торгівлю, і зараз активно працюємо над повною імплементацію поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі", – додала вона.

Свириденко наголосила, що уряд визначив пріоритетні завдання, та оголосила 4 пункти, які стосуються проблем у сфері вільної торгівлі; роумінгу; підготовка угоди так званого "промислового безвізу", відомого як угода ACCA; фінансова співпраця.

"У 2025 році перша задача – це завершити консультації щодо лібералізації торгівлі відповідно до ст.29 Угоди про асоціацію, друге – це включення України до політики ЄС (щодо вільного роумінгу) Roam like at home, третє – це проведення переговорів між Україною та ЄС щодо угоди "ACCA" про оцінку відповідності та прийняття промислової продукції, і четверте – це включення України до єдиної зони платежів у євро", – пояснила вона.

Варто зауважити, що не всі ці задачі не є простими. Зокрема, ЄС вважає необхідним змінити чинні правила вільної торгівлі, і з низки причин не хоче зупинятися на ст.29, щоби мати гнучкість для швидшого запровадження захисних мит за потреби. Чинні правила спливають на початку червня, до цього треба узгодити нові правила.

"Для нас це буде дуже делікатна робота, враховуючи чутливість деяких продуктів для наших країн-членів та занепокоєння наших фермерів. Але ви можете покладатися, що ми прискоримо процеси", – заявив єврокомісар Марек Шевчович.

Раніше у понеділок Марта Кос розповіла про зобов’язання ЄС щодо вступу України.

Детальніше про перебіг переговорів читайте у статті "Пом’якшити воєнний стан, змінитися до 2027 року: що вимагає ЄС від України на шляху до членства".