Свириденко объявила 4 пункта плана экономического сближения Украины и ЕС на 2025 год

В правительстве определили четыре ключевые задачи в вопросе сближения с Евросоюзом, среди них – единая зона платежей в евро и роуминг.

Об этом заявила первая вице-премьер Юлия Свириденко на совместном заседании Еврокомиссии и кабинета министров Украины, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Юлия Свириденко напомнила, что юридически до сих пор продолжается воплощение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, что включает торговую часть.

"Мы выполнили большой объем работы по имплементации соглашения о свободной торговле, и сейчас активно работаем над полной имплементацией углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли", – добавила она.

Свириденко отметила, что правительство определило приоритетные задачи, и объявила 4 пункта, касающиеся проблем в сфере свободной торговли; роуминга; подготовка соглашения так называемого "промышленного безвиза", известного как соглашение ACCA; финансовое сотрудничество.

"В 2025 году первая задача – это завершить консультации по либерализации торговли в соответствии со ст.29 Соглашения об ассоциации, второе – это включение Украины в политику ЕС (относительно свободного роуминга) Roam like at home, третье – это проведение переговоров между Украиной и ЕС по соглашению "ACCA" об оценке соответствия и принятия промышленной продукции, и четвертое – это включение Украины в единую зону платежей в евро", – пояснила она.

Стоит заметить, что не все эти задачи не являются простыми. В частности, ЕС считает необходимым изменить действующие правила свободной торговли, и по ряду причин не хочет останавливаться на ст.29, чтобы иметь гибкость для быстрого введения защитных пошлин при необходимости. Действующие правила истекают в начале июня, до этого надо согласовать новые правила.

"Для нас это будет очень деликатная работа, учитывая чувствительность некоторых продуктов для наших стран-членов и беспокойство наших фермеров. Но вы можете полагаться, что мы ускорим процессы", – заявил еврокомиссар Марек Шевчович.

Ранее в понедельник Марта Кос рассказала об обязательствах ЕС по вступлению Украины.

Подробнее о ходе переговоров читайте в статье "Смягчить военное положение, измениться до 2027 года: что требует ЕС от Украины на пути к членству".