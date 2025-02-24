Трамп за розміщення європейського контингенту в Україні, обіцяє "підтримку" США

Президент США Дональд Трамп підтримує ідею розміщення європейського контингенту військ в Україні для стеження за потенційним "припиненням вогню".

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Білому домі 24 лютого, повідомляє "Європейська правда".

За словами Трампа, європейські війська "можуть зайти в Україну як миротворці".

"Щойно буде укладена угода, вони можуть спостерігати, чи все належно виконується. Я не думаю, що це буде проблема", – додав він.

Американський лідер на питання, чи будуть США підтримувати європейські війська, які будуть розміщені в Україні, сказав, що "в нас буде певна форма підтримки".

"Не думаю, що це буде проблемою. Щойно буде укладена угода, Росія повернеться до своїх справ, а Україна і Європа – до своїх", – підсумував Трамп.

Нагадаємо, Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер цього тижня зустрічаються з Дональдом Трампом у Білому домі. Очікується, що вони переконуватимуть Трампа надати підтримку США місії миротворців в Україні.

Раніше президент Франції заявив, що рішення про можливу відправку військ в Україну не ухвалюватиметься негайно, і що для цього потрібне встановлення миру.