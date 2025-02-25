Глава МЗС Чехії: те, що США і РФ почали говорити, не значить, що щось зміниться

Той факт, що США почали переговори з Росією, не означає, що результат цих розмов щось змінить.

Про це заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавський в інтерв'ю для видання Novinky, передає "Європейська правда".

Ліпавський наголосив, що Європа, щоб не бути пасивним спостерігачем, повинна робити більше для своєї безпеки.

"Гадаю, всі згодні, що ера слів скінчилася. Ми повинні перейти до дій", – сказав він.

За його словами, це потрібно також для того, щоб потім взяти на себе тягар виконання ухвалених іншими рішень.

"Наш вплив значно більший навіть зараз. Той факт, що Росія і Сполучені Штати разом відкрили лінію дебатів, не означає, що результат цих дебатів дійсно може щось змінити", – сказав Ліпавський.

"І для нас це сигнал, що європейські країни, в тому числі і Чехія, зроблять нові кроки, які абсолютно необхідні в сьогоднішній ситуації. І тоді ми більше не будемо говорити про дитячі столи або про те, чи ми перед дверима, чи за дверима, тому що ми є природною частиною рішення", – наголосив він.

Міністр заявив про неприйнятність того, що Путін загрожує європейській безпеці.

"Для мене неприйнятно, що завдяки Путіну ми маємо дорогі енергоносії або біженців від війни. І для мене так само неприйнятно, що Україні чи Європі диктують новий безпековий порядок. І ми повинні бути в змозі захиститися від цього, і це вимагатиме дій", – додав він.

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорює з Росією "великі угоди з економічного розвитку" на додачу до переговорів про "завершення війни" в Україні.

18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США без участі України. На ній сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф недавно заявив, що американська сторона підійшла "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної РФ війни проти України.

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