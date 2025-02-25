Глава МИД Чехии: то, что США и РФ начали говорить, не значит, что что-то изменится

Тот факт, что США начали переговоры с Россией, не означает, что результат этих разговоров что-то изменит.

Об этом заявил министр иностранных дел Ян Липавский в интервью для издания Novinky, передает "Европейская правда".

Липавский отметил, что Европа, чтобы не быть пассивным наблюдателем, должна делать больше для своей безопасности.

"Думаю, все согласны, что эра слов закончилась. Мы должны перейти к действиям", – сказал он.

По его словам, это нужно также для того, чтобы потом взять на себя бремя выполнения принятых другими решений.

"Наше влияние значительно больше даже сейчас. Тот факт, что Россия и Соединенные Штаты вместе открыли линию дебатов, не означает, что результат этих дебатов действительно может что-то изменить", – сказал Липавский.

"И для нас это сигнал, что европейские страны, в том числе и Чехия, сделают новые шаги, которые абсолютно необходимы в сегодняшней ситуации. И тогда мы больше не будем говорить о детских столах или о том, мы перед дверью или за дверью, потому что мы являемся естественной частью решения", – подчеркнул он.

Министр заявил о неприемлемости того, что Путин угрожает европейской безопасности.

"Для меня неприемлемо, что благодаря Путину мы имеем дорогие энергоносители или беженцев от войны. И для меня так же неприемлемо, что Украине или Европе диктуют новый порядок безопасности. И мы должны быть в состоянии защититься от этого, и это потребует действий", – добавил он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с Россией "крупные сделки по экономическому развитию" в дополнение к переговорам о "завершении войны" в Украине.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США без участия Украины. На ней стороны договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф недавно заявил, что американская сторона подошла "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной РФ войны против Украины.

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