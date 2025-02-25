Ландсбергіс: Трамп може погодитися на розподіл світу між "трьома імперіями", але виграє Китай

Колишній голова Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що американський президент Дональд Трамп може погодитися на розподіл світу між "трьома імперіями", проте виграє від цього Китай.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Ландсбергіс вважає, що світогляд Трампа – це "три імперії, які ділять світ", а головне, про що їм треба домовитися – "це де проходять кордони цих імперій".

На його думку, американський президент не дуже переймається тим, де ці кордони пройдуть у Європі.

"Межа російської імперії може пройти по Донбасу, може – по українсько-польському кордону, а може і по центру Польщі. Це просто імперське володіння, і десь треба провести лінію. У мене є відчуття, що це дійсно може бути світоглядом Трампа", – сказав ексочільник литовського МЗС.

Він вважає, що це також означає, що Трампу "немає діла не лише до України", адже він так само "не переймається і державами-союзниками".

Ландсбергіс звернув увагу на те, що світ вперше стикається з лідером такого типу.

"Я не можу знайти жодного іншого лідера в історії, щоб провести аналогію з Трампом", – акцентував колишній міністр.

Він також додав, що наразі для Китаю все виглядає так, що США погодилися на перерозподіл світу.

"У Трампа є свої територіальні амбіції, які він оголосив – це Гренландія, Панама, Канада. Росія має власні імперські амбіції – Україна, частина Європи, Балтія, напевно, щось ще. І Китай теж має свої", – сказав він.

На думку Ландсбергіса, з китайської точки зору це виглядає так: "то давайте розділимо світ на трьох, і кожен отримає те, що для нього важливе".

Зазначимо, Трамп заявив, що обговорює з Росією "великі угоди з економічного розвитку" на додачу до переговорів про "завершення війни" в Україні.

18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США без участі України. На ній сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф недавно заявив, що американська сторона підійшла "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної РФ війни проти України.

Детальніше читайте в інтерв’ю "ЄвроПравди": "Не підписуйте жодних угод, навіть під шантажем Трампа. Будуть важкі часи". Інтерв’ю Ландсбергіса.