Ландсбергис: Трамп может согласиться на раздел мира между "тремя империями", но выиграет Китай

Бывший глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что американский президент Дональд Трамп может согласиться на раздел мира между "тремя империями", однако выиграет от этого Китай.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Ландсбергис считает, что мировоззрение Трампа – это "три империи, которые делят мир", а главное, о чем им надо договориться – "это где проходят границы этих империй".

По его мнению, американский президент не очень озабочен тем, где эти границы пройдут в Европе.

"Граница российской империи может пройти по Донбассу, может – по украинско-польской границе, а может и по центру Польши. Это просто имперское владение, и где-то надо провести линию. У меня есть ощущение, что это действительно может быть мировоззрением Трампа", – сказал экс-глава литовского МИД.

Ландсбергис считает, что это также означает, что Трампу "нет дела не только до Украины", ведь он так же "не занимается и государствами-союзниками".

Бывший министр обратил внимание на то, что мир впервые сталкивается с лидером такого типа.

"Я не могу найти ни одного другого лидера в истории, чтобы провести аналогию с Трампом", – акцентировал Ландсбергис.

Он также добавил, что сейчас для Китая все выглядит так, что США согласились на передел мира.

"У Трампа есть свои территориальные амбиции, которые он объявил – это Гренландия, Панама, Канада. Россия имеет собственные имперские амбиции – Украина, часть Европы, Балтия, наверное, что-то еще. И Китай тоже имеет свои", – сказал он.

По мнению Ландсбергиса, с китайской точки зрения это выглядит так: "давайте разделим мир на троих, и каждый получит то, что для него важно".

Отметим, Трамп заявил, что обсуждает с Россией "крупные сделки по экономическому развитию" в дополнение к переговорам о "завершении войны" в Украине.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США без участия Украины. На ней стороны договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф недавно заявил, что американская сторона подошла "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной РФ войны против Украины.

Подробнее читайте в интервью "ЕвроПравды": "Не подписывайте никаких соглашений, даже под шантажом Трампа. Будут тяжелые времена". Интервью Ландсбергиса.