Лідери ЄС 26 лютого обговорять візит Макрона у США по відеозв'язку

У середу, 26 лютого, лідери держав Європейського Союзу візьмуть участь у відеоконференції, під час якої заслухають звіт президента Франції Емманюеля Макрона про його візит у Сполучені Штати.

Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), передає кореспондент "Європейської правди".

Кошта зауважив, що скликає відеоконференцію усіх членів Євроради, щоб заслухати інформацію про візит Макрона до Вашингтона.

"Для підготовки до спеціальної Європейської ради 6 березня я організовую відеоконференцію членів Ради завтра вранці, щоб заслухати звіт президента Емманюеля Макрона про його нещодавній візит до Вашингтона", – написав Кошта.

Нагадаємо, що 24 лютого президент Франції Емманюель Макрон зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, де обговорив плани Трампа щодо мирного врегулювання в Україні.

Тоді Трамп заявив, що готовий завершити війну в Україні "за лічені тижні".

Своєю чергою Макрон під час переговорів з Трампом порушив питання потенційного розміщення військового контингенту в Україні.