Лидеры ЕС 26 февраля обсудят визит Макрона в США по видеосвязи

В среду, 26 февраля, лидеры государств Европейского Союза примут участие в видеоконференции, во время которой заслушают отчет президента Франции Эмманюэля Макрона о его визите в Соединенные Штаты.

Об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта на своей странице в соцсети Х (Twitter), передает корреспондент "Европейской правды".

Кошта отметил, что созывает видеоконференцию всех членов Евросовета, чтобы заслушать информацию о визите Макрона в Вашингтон.

"Для подготовки к специальному Европейскому совету 6 марта я организую видеоконференцию членов Совета завтра утром, чтобы заслушать отчет президента Эмманюэля Макрона о его недавнем визите в Вашингтон", – написал Кошта.

Напомним, что 24 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, где обсудил планы Трампа по мирному урегулированию в Украине.

Тогда Трамп заявил, что готов завершить войну в Украине "за считанные недели".

В свою очередь Макрон во время переговоров с Трампом поднял вопрос потенциального размещения военного контингента в Украине.