Макрон говорив з Трампом про "миротворців" в Україні, каже, що є охочі долучитись

Президент Франції Емманюель Макрон під час переговорів з американським візаві Дональдом Трампом порушив питання потенційного розміщення військового контингенту в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції з Трампом за підсумками зустрічі в Білому домі 24 лютого.

Макрон наголосив, що складовою миру в Україні мають бути обовʼязкові гарантії безпеки, і європейські держави у цьому питанні "мають взяти на себе відповідальність".

"Ми також мали змогу поговорити... з нашими британськими партнерами, щоб обговорити розгортання миротворчих сил на українській землі у межах цих гарантій безпеки. Інші країни готові долучитись до цієї ініціативи", – анонсував він.

Французький президент підкреслив, що в питанні розміщення західних військ в Україні "солідарність і підтримка США відіграватимуть важливу роль".

Трамп раніше підтримав розміщення європейських військ для стеження за потенційним "припиненням вогню" в Україні та допустив, що США можуть надати їм певну підтримку.

Він також заявив, що кремлівський диктатор Владімір Путін нібито не виступатиме проти європейських миротворців в Україні.

ЗМІ раніше писали, що Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер переконуватимуть Трампа надати підтримку США місії миротворців в Україні.