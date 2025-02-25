Маск назвав Канаду несправжньою країною

Американський мільярдер Ілон Маск, який є радником президента США та має канадське громадянство, назвав Канаду несправжньою країною у відповідь на петицію з вимогою позбавити його громадянства цієї країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Маск відреагував на новину про те, що у Канаді масово підписали петицію з проханням позбавити Маска канадського громадянства за його роль в адміністрації президента США Дональда Трампа і спроби атакувати суверенітет Канади.

"Канада – несправжня країна", – написав Ілон Маск у своїй соцмережі Х (Twitter).

Понад 230 тисяч канадців підписали парламентську петицію із закликом позбавити Маска канадського громадянства через його діяльність, яка суперечить національним інтересам Канади.

Маск, який народився в Південно-Африканській Республіці, має паспорти Канади та США. Канадське громадянство він отримав через свою матір – модель і дієтологиню Мей Маск, яка родом зі столиці провінції Саскачеван, міста Реджина.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп відновив свої атаки на Канаду, пропонуючи їй стати 51-м штатом США.

А Ілон Маск публічно хамив прем'єру Канади Джастіну Трюдо і називав "дівчинкою".