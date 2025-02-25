Маск назвал Канаду ненастоящей страной

Американский миллиардер Илон Маск, который является советником президента США и имеет канадское гражданство, назвал Канаду ненастоящей страной в ответ на петицию с требованием лишить его гражданства этой страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Маск отреагировал на новость о том, что в Канаде массово подписали петицию с просьбой лишить его канадского гражданства за его роль в администрации президента США Дональда Трампа и попытки атаковать суверенитет Канады.

"Канада – ненастоящая страна", – написал Илон Маск в своей соцсети Х (Twitter).

Более 230 тысяч канадцев подписали парламентскую петицию с призывом лишить Маска канадского гражданства из-за его деятельности, которая противоречит национальным интересам Канады.

Маск, родившийся в Южно-Африканской Республике, имеет паспорта Канады и США. Канадское гражданство он получил через свою мать – модель и диетолога Мэй Маск, которая родом из столицы провинции Саскачеван, города Реджина.

Напомним, недавно Дональд Трамп возобновил свои атаки на Канаду, предлагая ей стать 51-м штатом США.

А Илон Маск публично хамил премьеру Канады Джастину Трюдо и называл "девочкой".