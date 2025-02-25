Польща готує 46-й пакет військової допомоги Україні сумою у 200 млн євро

Очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна готує 46-й пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро.

Про це він заявив у вівторок, 25 лютого, на відкритті конференції в Сенаті з нагоди третіх роковин повномасштабної війни Росії проти України, передає телеканал Interia, пише "Європейська правда".

Косіняк-Камиш зазначив, що дотації країни для України – "це іноді більше, ніж деякі країни Європи пожертвували за весь час війни".

"Сорок шостий внесок – і ми будемо продовжувати допомагати, я хотів би про це заявити. Ми будемо навчати українських військових, і цю місію ми виконали. З 80-90 тисяч солдатів, яких готують країни ЄС, Польща підготувала близько третини – 28 тисяч солдатів. Ми готові навчати далі на нашій території. Ми є лідером у цій сфері", – підкреслив він.

Очільник польського Міноборони підкреслив, що Польща "є лідером допомоги", коли йдеться про військову підтримку Києва.

"Я пам'ятаю ті засідання Ради національної безпеки, я тоді був в опозиції, але тоді була спільність дій і опозиції, і влади. І ні в кого не було сумнівів, що техніку треба віддати. Коли дехто думав, що давати, дивився на свої склади, з Польщі йшли танки, йшла важка техніка, йшли боєприпаси. Ми передали все, що могли", – заявив він.

У липні польський прем'єр Дональд Туск говорив, що Польща може розглянути передачу Україні додаткових винищувачів радянських моделей, якщо зможе спільно з союзниками знайти їм заміну.

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пізніше відкинув заклики Зеленського прискорити передачу МіГ-29 Україні, пославшись на той же аргумент.

Тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич заявив про можливість передачі МіГів Україні, якщо Польща "заповнить прогалини", які створює передача цих літаків Києву.

Восени українська сторона неодноразово закликала Польщу передати їй винищувачі радянського зразка МіГ-29, але у Варшаві пояснювали, що не можуть зробити цього, аби не послабити власну оборону.