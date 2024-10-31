Зеленський нагадав, що Україна досі чекає на МіГи від Польщі

Президент Володимир Зеленський нагадав, що Україна досі хотіла б отримати від Польщі винищувачі МіГ-29, однак польська сторона поки не надає ці літаки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття, передає Укрінформ.

Зеленський розповів про домовленість з НАТО, яка б передбачала появу у Польщі місії з патрулювання повітряного простору за прикладом країн Балтії.

"Ми домовилися з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, тобто як у наших балтійських друзів, які не мають своїх літаків, а мають таку місію. Ми домовилися про це, але після цього чи передала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так", – зазначив президент.

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Він також розповів про консультації з Польщею щодо збиття російських ракет, які летять у бік польської території.

"Ми постійно просили їх збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Там у нас Стрий, газосховище...У нас немає відповідної кількості систем, щоб захистити газосховище. Що поляки? Збивають? Ні. Поляки сказали, що ми готові збивати, якщо ми не будемо у цьому рішенні одні, якщо НАТО нас підтримає", – резюмував Зеленський.

У липні польський прем'єр Дональд Туск говорив, що Польща може розглянути передачу Україні додаткових винищувачів радянських моделей, якщо зможе спільно з союзниками знайти їм заміну.

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пізніше відкинув заклики президента Володимира Зеленського прискорити передачу МіГ-29 Україні, пославшись на той же аргумент.

Тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич заявив про можливість передачі МіГів Україні, якщо Польща "заповнить прогалини", які створює передача цих літаків Києву.