ЄС заступився за свого посла у Грузії, на якого накинувся премʼєр

Єврокомісія стала на захист посла в Грузії Павла Герчинського, якого грузинський премʼєр-міністр Іраклій Кобахідзе звинуватив у "втручанні у внутрішні справи".

Про це в коментарі Interpressnews сказала речниця Єврокомісії з питань зовнішньої політики і політики безпеки Аніта Гіппер, повідомляє "Європейська правда".

Грузинський премʼєр раніше звинуватив Герчинського у "викривленні протестів" у Тбілісі, підтримці "радикального крила опозиції" в країні.

Принагідно Кобахідзе закинув послу ЄС "активну агітацію" проти партії влади "Грузинська мрія" напередодні виборів минулого року і "підрив" процесу європейської інтеграції Грузії.

Гіппер наголосила, що наразі ЄС "не бачить позитивних новин з Грузії, а останні безпідставні звинувачення на адресу нашого посла тільки підтверджують цей факт".

"Звичайно, наш посол має нашу повну підтримку, а що стосується партії влади і того, що ми бачимо там з жовтня минулого року, ми бачимо постійний демократичний відкат, ми бачимо постійні залякування, погрози на адресу мирних протестувальників, журналістів, громадянського суспільства і взагалі всіх, хто говорить про свободу і демократію", – додала вона.

Речниця запевнила, що ЄС підтримує грузинів, які борються за демократичні цінності.

ЄС надав Грузії статус кандидата в грудні 2023 року, але фактично заморозив процес вступу на невизначений термін і скоротив фінансову підтримку в червні минулого року після ухвалення закону про "іноагентів", який ЄС вважає інспірованим Росією та авторитарним.

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос нещодавно розкритикувала грузинську владу за чергові репресивні законодавчі ініціативи, які, за її словами, ще більше підірвуть права громадян.