Укр Рус Eng

ЕС вступился за своего посла в Грузии, на которого набросился премьер

Новости — Вторник, 25 февраля 2025, 17:07 — Олег Павлюк

Еврокомиссия встала на защиту посла в Грузии Павла Герчинского, которого грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил во "вмешательстве во внутренние дела".

Об этом в комментарии Interpressnews сказала пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внешней политики и политики безопасности Анита Хиппер, сообщает "Европейская правда".

Грузинский премьер ранее обвинил Герчинского в "искажении протестов" в Тбилиси, поддержке "радикального крыла оппозиции" в стране.

Попутно Кобахидзе обвинил посла ЕС в "активной агитации" против партии власти "Грузинская мечта" накануне выборов прошлого года и "подрыве" процесса европейской интеграции Грузии.

Хиппер подчеркнула, что сейчас ЕС "не видит позитивных новостей из Грузии, а последние безосновательные обвинения в адрес нашего посла только подтверждают этот факт".

"Конечно, наш посол имеет нашу полную поддержку, а что касается партии власти и того, что мы видим там с октября прошлого года, мы видим постоянный демократический откат, мы видим постоянные запугивания, угрозы в адрес мирных протестующих, журналистов, гражданского общества и вообще всех, кто говорит о свободе и демократии", – добавила она.

Пресс-секретарь заверила, что ЕС поддерживает грузин, которые борются за демократические ценности.

ЕС предоставил Грузии статус кандидата в декабре 2023 года, но фактически заморозил процесс вступления на неопределенный срок и сократил финансовую поддержку в июне прошлого года после принятия закона об "иноагентах", который ЕС считает инспирированным Россией и авторитарным.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос недавно раскритиковала грузинские власти за очередные репрессивные законодательные инициативы, которые, по ее словам, еще больше подорвут права граждан.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Грузия Еврокомиссия
Реклама: