ЕС вступился за своего посла в Грузии, на которого набросился премьер

Еврокомиссия встала на защиту посла в Грузии Павла Герчинского, которого грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил во "вмешательстве во внутренние дела".

Об этом в комментарии Interpressnews сказала пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внешней политики и политики безопасности Анита Хиппер, сообщает "Европейская правда".

Грузинский премьер ранее обвинил Герчинского в "искажении протестов" в Тбилиси, поддержке "радикального крыла оппозиции" в стране.

Попутно Кобахидзе обвинил посла ЕС в "активной агитации" против партии власти "Грузинская мечта" накануне выборов прошлого года и "подрыве" процесса европейской интеграции Грузии.

Хиппер подчеркнула, что сейчас ЕС "не видит позитивных новостей из Грузии, а последние безосновательные обвинения в адрес нашего посла только подтверждают этот факт".

"Конечно, наш посол имеет нашу полную поддержку, а что касается партии власти и того, что мы видим там с октября прошлого года, мы видим постоянный демократический откат, мы видим постоянные запугивания, угрозы в адрес мирных протестующих, журналистов, гражданского общества и вообще всех, кто говорит о свободе и демократии", – добавила она.

Пресс-секретарь заверила, что ЕС поддерживает грузин, которые борются за демократические ценности.

ЕС предоставил Грузии статус кандидата в декабре 2023 года, но фактически заморозил процесс вступления на неопределенный срок и сократил финансовую поддержку в июне прошлого года после принятия закона об "иноагентах", который ЕС считает инспирированным Россией и авторитарным.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос недавно раскритиковала грузинские власти за очередные репрессивные законодательные инициативы, которые, по ее словам, еще больше подорвут права граждан.