Єврокомісарка розкритикувала владу Грузії за нові недемократичні ініціативи

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос розкритикувала грузинську владу за законодавчі ініціативи, які, за її словами, ще більше підірвуть права громадян.

Про це Кос написала 6 лютого у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Представниця Єврокомісії відзначила, що останні події в Грузії викликають тривогу.

"Законодавчі поправки, запропоновані "Грузинською мрією", ще більше підірвуть права громадян на свободу вираження поглядів і зібрань", – констатувала вона.

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Кос зазначила, що комісія закликає грузинську владу змінити курс і повернутися на шлях Грузії до ЄС, поважаючи волю громадян Грузії.

Latest developments in #Georgia are alarming.



The legal amendments proposed by the Georgian Dream will further undermine citizens’ rights to freedom of expression and assembly.



We call on Georgian authorities to reverse course and return to Georgia’s #EU path, respecting the… – Marta Kos (@MartaKosEU) February 6, 2025

Партія "Грузинська мрія", як повідомляє видання SOVA, посилює санкції за адміністративні та кримінальні правопорушення. Згідно з планами, буде збільшено термін адміністративного затримання до 60 діб і буде заборонено проведення мітингів у закритих приміщеннях.

Публічні заклики до насильства, які раніше вважалися адміністративним правопорушенням, тепер каратимуться позбавленням волі строком до 3 років замість штрафів.

Вносять поправки і до Кримінального кодексу – посилюється покарання за посягання на здоров'я співробітника поліції. Особу, яка вчинила напад на політичного діяча, державного службовця або погрожувала насильством, каратимуть згідно з кримінальним законодавством.

Крім того, слідом за російським аналогом закону про "іноагентів", "Грузинська мрія" вирішила ухвалити новий закон щодо медіа. Парламентський лідер партії Мамука Мдінарадзе заявив, що в парламенті Грузії буде ініційовано "Закон про ЗМІ". Депутат наголосив, що новий закон буде ухвалено "згідно з британською моделлю". У новому законі буде встановлено "стандарти об'єктивності ЗМІ".

Нагадаємо, у грудні "Грузинська мрія" також ухвалила низку репресивних законів. Зокрема, тоді учасникам протестів заборонили закривати обличчя, використовувати лазери та піротехніку; посилили штрафи за перекриття доріг та графіті, додали підстави для арешту під час акцій протесту.