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Єврокомісарка розкритикувала владу Грузії за нові недемократичні ініціативи

Новини — Четвер, 6 лютого 2025, 13:38 — Христина Бондарєва

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос розкритикувала грузинську владу за законодавчі ініціативи, які, за її словами, ще більше підірвуть права громадян.

Про це Кос написала 6 лютого у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Представниця Єврокомісії відзначила, що останні події в Грузії викликають тривогу. 

"Законодавчі поправки, запропоновані "Грузинською мрією", ще більше підірвуть права громадян на свободу вираження поглядів і зібрань", – констатувала вона.

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Кос зазначила, що комісія закликає грузинську владу змінити курс і повернутися на шлях Грузії до ЄС, поважаючи волю громадян Грузії.

Партія "Грузинська мрія", як повідомляє видання SOVA, посилює санкції за адміністративні та кримінальні правопорушення. Згідно з планами, буде збільшено термін адміністративного затримання до 60 діб і буде заборонено проведення мітингів у закритих приміщеннях. 

Публічні заклики до насильства, які раніше вважалися адміністративним правопорушенням, тепер каратимуться позбавленням волі строком до 3 років замість штрафів.

Вносять поправки і до Кримінального кодексу – посилюється покарання за посягання на здоров'я співробітника поліції. Особу, яка вчинила напад на політичного діяча, державного службовця або погрожувала насильством, каратимуть згідно з кримінальним законодавством.

Крім того, слідом за російським аналогом закону про "іноагентів", "Грузинська мрія" вирішила ухвалити новий закон щодо медіа. Парламентський лідер партії Мамука Мдінарадзе заявив, що в парламенті Грузії буде ініційовано "Закон про ЗМІ". Депутат наголосив, що новий закон буде ухвалено "згідно з британською моделлю". У новому законі буде встановлено "стандарти об'єктивності ЗМІ".

Нагадаємо, у грудні "Грузинська мрія" також ухвалила низку репресивних законів. Зокрема, тоді учасникам протестів заборонили закривати обличчя, використовувати лазери та піротехніку; посилили штрафи за перекриття доріг та графіті, додали підстави для арешту під час акцій протесту. 

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Єврокомісія Грузія
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