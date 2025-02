Єврокомісарка розкритикувала владу Грузії за нові недемократичні ініціативи

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос розкритикувала грузинську владу за законодавчі ініціативи, які, за її словами, ще більше підірвуть права громадян.

Про це Кос написала 6 лютого у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Представниця Єврокомісії відзначила, що останні події в Грузії викликають тривогу.

"Законодавчі поправки, запропоновані "Грузинською мрією", ще більше підірвуть права громадян на свободу вираження поглядів і зібрань", – констатувала вона.

Кос зазначила, що комісія закликає грузинську владу змінити курс і повернутися на шлях Грузії до ЄС, поважаючи волю громадян Грузії.

