Сербська поліція обшукала організації через підозри у зловживанні коштами USAID

Сербська поліція провела обшуки в офісах двох белградських організацій, що стежать за демократією, шукаючи інформацію про можливі зловживання коштами, наданими Агентством США з міжнародної допомоги (USAID).

Про це заявив у вівторок, 25 лютого, Ненад Стефанович, старший державний прокурор, передає агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Зазначається, що цей крок був зроблений після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила фінансування USAID на 90 днів у січні і відтоді намагається скоротити діяльність агентства.

За словами Стефановича, прокурори звернулися до США за інформацією після заяв Трампа, державного секретаря Марка Рубіо, мільярдера Ілона Маска та інших американських посадовців щодо заморожування фінансування USAID.

Сербський прокурор зазначив, що соціологічна компанія CRTA та наглядові організації "Громадські ініціативи", "Траг" та "Центр політики" перебувають під слідством через заяви вищих посадових осіб США про "надмірне витрачання коштів USAID".

"Спеціальний антикорупційний департамент (Сербії. – Ред.)... зв'язався з Міністерством юстиції США для отримання інформації щодо зловживання коштами, можливого відмивання грошей та неналежного витрачання коштів американських платників податків у Сербії", – заявив він.

Стефанович додав, що Вища державна прокуратура наказала конфіскувати всю документацію, пов'язану з USAID, у чотирьох організаціях і призначила інтерв'ю з особами, відповідальними за витрачання коштів.

Виконавча директорка "Громадських ініціатив" Мая Стоянович, повідомила, що близько 20 детективів провели обшук в офісі її організації без пред'явлення судового наказу.

"Сьогоднішнє вторгнення поліції є брутальною демонстрацією сили і продовженням тиску на громадянське суспільство в Сербії", – заявила вона.

Агентство зазначило, що з 2001 року USAID інвестувало в Сербію майже мільярд доларів з метою сприяння економічному зростанню, зміцнення верховенства права та покращення належного врядування, включаючи пожертви урядовим органам та парламенту, а також низці наглядових та правозахисних організацій.

7 лютого Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.

Того ж дня американський суддя тимчасово дозволив приблизно 2700 співробітникам USAID, відправленим адміністрацією Трампа у відпустку, повернутися до роботи, призупинивши реалізацію деяких аспектів плану з ліквідації агентства.

13 лютого федеральний суддя наказав адміністрації Трампа тимчасово скасувати заморожування фінансування, яке зупинило американську допомогу та роботу з розвитку в усьому світі.