Сербская полиция обыскала организации из-за подозрений в злоупотреблении средствами USAID

Сербская полиция провела обыски в офисах двух белградских организаций, следящих за демократией, ища информацию о возможных злоупотреблениях средствами, предоставленными Агентством США по международной помощи (USAID).

Об этом заявил во вторник, 25 февраля, Ненад Стефанович, старший государственный прокурор, передает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что этот шаг был сделан после того, как администрация президента США Дональда Трампа заморозила финансирование USAID на 90 дней в январе и с тех пор пытается сократить деятельность агентства.

По словам Стефановича, прокуроры обратились в США за информацией после заявлений Трампа, государственного секретаря Марка Рубио, миллиардера Илона Маска и других американских чиновников о замораживании финансирования USAID.

Сербский прокурор отметил, что социологическая компания CRTA и надзорные организации "Общественные инициативы", "Траг" и "Центр политики" находятся под следствием из-за заявлений высших должностных лиц США о "чрезмерном расходовании средств USAID".

"Специальный антикоррупционный департамент (Сербии. – Ред.)... связался с Министерством юстиции США для получения информации о злоупотреблении средствами, возможном отмывании денег и ненадлежащем расходовании средств американских налогоплательщиков в Сербии", – заявил он.

Стефанович добавил, что Высшая государственная прокуратура приказала конфисковать всю документацию, связанную с USAID, в четырех организациях и назначила интервью с лицами, ответственными за расходование средств.

Исполнительный директор "Общественных инициатив" Майя Стоянович, сообщила, что около 20 детективов провели обыск в офисе ее организации без предъявления судебного приказа.

"Сегодняшнее вторжение полиции является грубой демонстрацией силы и продолжением давления на гражданское общество в Сербии", – заявила она.

Агентство отметило, что с 2001 года USAID инвестировало в Сербию почти миллиард долларов с целью содействия экономическому росту, укрепления верховенства права и улучшения надлежащего управления, включая пожертвования правительственным органам и парламенту, а также ряду надзорных и правозащитных организаций.

7 февраля Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.

В тот же день американский судья временно разрешил примерно 2700 сотрудникам USAID, отправленным администрацией Трампа в отпуск, вернуться к работе, приостановив реализацию некоторых аспектов плана по ликвидации агентства.

13 февраля федеральный судья приказал администрации Трампа временно отменить замораживание финансирования, которое остановило американскую помощь и работу по развитию во всем мире.