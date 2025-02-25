FT: радник Трампа пропонує виключити Канаду з розвідувального альянсу

Один із найближчих радників президента США Пітер Наварро нібито запропонував виключити Канаду – яку Дональд Трамп хоче перетворити на "51-й штат" – із альянсу обміну розвідданими "П'ять очей".

Про це, як пише "Європейська правда", дізналось Financial Times.

За словами співрозмовників FT, Наварро наполягає на виключенні Канади з мережі "П'ять очей", до якої також входять Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія.

Джерела газети також вказують, що Наварро має доступ до Овального кабінету завдяки своїм близьким стосункам з Трампом і називає виключення Канади з "Пʼяти очей", посиленням тиску на країну.

Невідомо, чи підтримав цю ідею Трамп, але вона обговорюється серед посадовців його адміністрації, стверджує Financial Times.

Джерело FT у розвідці однієї з держав альянсу "П'яти очей" сказало, що виключення Канади може бути дуже небезпечним з урахуванням "безлічі загроз, які насуваються на нас".

Рішення поставив під сумнів і колишній стратег Трампа Стів Беннон, назвавши виключення Канади з розвідальянсу контрпродуктивним кроком, який в кінцевому підсумку лише зашкодить США.

Протягом десятиліть "П'ять очей" була і є найважливішою мережею обміну розвідданими у світі між США та їхніми партнерами. Приміром, в Австралії розташована супутникова станція під керівництвом ЦРУ, яка є найважливішим місцем збору розвідувальної інформації про Китай.

Пітер Наварро працював торговим радником Білого дому в першій адміністрації Трампа, а нині призначений на посаду старшого радника з питань торгівлі та виробництва.

Нагадаємо, ще до вступу на посаду президента Трамп відзначився неодноразовими жартами Трампа про Канаду як "51-й штат США": мовляв, це дозволить їй уникнути американських тарифів.

За даними ЗМІ, канадський премʼєр Джастін Трюдо заявив на закритому заході, що загроза з боку Трампа є "реальною", посилаючись на його бажання отримати доступ до критично важливих для Канади корисних копалин.