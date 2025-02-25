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FT: советник Трампа предлагает исключить Канаду из разведывательного альянса

Новости — Вторник, 25 февраля 2025, 18:49 — Олег Павлюк

Один из ближайших советников президента США Питер Наварро якобы предложил исключить Канаду – которую Дональд Трамп хочет превратить в "51-й штат" – из альянса обмена разведданными "Пять глаз".

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнало Financial Times.

По словам собеседников FT, Наварро настаивает на исключении Канады из сети "Пять глаз", в которую также входят Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

Источники газеты также указывают, что Наварро имеет доступ в Овальный кабинет благодаря своим близким отношениям с Трампом и называет исключение Канады из "Пяти глаз", усилением давления на страну.

Неизвестно, поддержал ли эту идею Трамп, но она обсуждается среди чиновников его администрации, утверждает Financial Times.

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Источник FT в разведке одного из государств альянса "Пяти глаз" сказал, что исключение Канады может быть очень опасным с учетом "множества угроз, которые надвигаются на нас".

Решение поставил под сомнение и бывший стратег Трампа Стив Бэннон, назвав исключение Канады из разведальянса контрпродуктивным шагом, который в конечном итоге лишь навредит США.

На протяжении десятилетий "Пять глаз" была и является важнейшей сетью обмена разведданными в мире между США и их партнерами. К примеру, в Австралии расположена спутниковая станция под руководством ЦРУ, которая является важнейшим местом сбора разведывательной информации о Китае.

Питер Наварро работал торговым советником Белого дома в первой администрации Трампа, а ныне назначен на должность старшего советника по вопросам торговли и производства.

Напомним, еще до вступления в должность президента Трамп отметился неоднократными шутками Трампа о Канаде как "51-й штат США": мол, это позволит ей избежать американских тарифов.

По данным СМИ, канадский премьер Джастин Трюдо заявил на закрытом мероприятии, что угроза со стороны Трампа является "реальной", ссылаясь на его желание получить доступ к критически важным для Канады полезным ископаемым.

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