FT: Макрон не отримав від США гарантій підтримки західних військ в Україні

Президент США Дональд Трамп не дав французькому візаві Емманюелю Макрону конкретних зобовʼязань із підтримки європейського контингенту, який може бути розташований в Україні для контролю за "перемирʼям".

Про це йдеться в публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Франція разом із Великою Британією публічно заявили, що готові взяти на себе основний тягар повоєнної безпеки в Україні, але потребують логістичної та розвідувальної підтримки США.

Французький посадовець на умовах анонімності заявив FT, що "остаточної домовленості" щодо характеру підтримки США західного контингенту в Україні немає.

Водночас, наголосив він, Трамп "не заперечує проти того, щоб американці надали гарантії безпеки".

Посадовець також вказав, що значна частина дискусії між Трампом і Макроном була присвячена тому, як забезпечити дотримання Росією умов припинення вогню і уникнути повторення "Мінська" 2015-2016 років.

Нагадаємо, Трамп публічно підтримав розміщення європейських військ для стеження за потенційним "припиненням вогню" в Україні та допустив, що США можуть надати їм певну підтримку.

ЗМІ раніше писали, що Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер – який прибуде до США в середу – переконуватимуть Трампа надати підтримку США місії миротворців в Україні.