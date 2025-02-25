FT: Макрон не получил от США гарантий поддержки западных войск в Украине

Президент США Дональд Трамп не дал французскому визави Эмманюэлю Макрону конкретных обязательств по поддержке европейского контингента, который может быть расположен в Украине для контроля за "перемирием".

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Франция вместе с Великобританией публично заявили, что готовы взять на себя основное бремя послевоенной безопасности в Украине, но нуждаются в логистической и разведывательной поддержке США.

Французский чиновник на условиях анонимности заявил FT, что "окончательной договоренности" о характере поддержки США западного контингента в Украине нет.

В то же время, подчеркнул он, Трамп "не возражает против того, чтобы американцы предоставили гарантии безопасности".

Чиновник также указал, что значительная часть дискуссии между Трампом и Макроном была посвящена тому, как обеспечить соблюдение Россией условий прекращения огня и избежать повторения "Минска" 2015-2016 годов.

Напомним, Трамп публично поддержал размещение европейских войск для слежения за потенциальным "прекращением огня" в Украине и допустил, что США могут оказать им определенную поддержку.

СМИ ранее писали, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер – который прибудет в США в среду – будут убеждать Трампа оказать поддержку США миссии миротворцев в Украине.