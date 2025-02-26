Антиукраїнський кандидат в президенти Польщі наростив позиції в рейтингу довіри до політиків

Кандидат у президенти Польщі, мер Варшави Рафал Тшасковський очолює рейтинг довіри до публічних осіб, водночас кандидат антиукраїнської "Конфедерації" Славомір Менцен досяг у рейтингу особистого рекорду.

Такими є результати опитування IBRiS для Onet, повідомляє "Європейська правда".

Портал підкреслив, що Тшасковський знову очолює рейтинг довіри до публічних осіб з показником 43,5% (19,5% повністю довіряють, 24% – скоріше довіряють). "Це на 2,3 відсоткового пункту більше, ніж у січневому опитуванні. Не довіряють кандидату в президенти від "Громадянської коаліції" 44,8% опитаних, а 10,4% ставляться до нього нейтрально", – йдеться в статті.

На другому місці в рейтингу довіри залишається Анджей Дуда з 37,8% (12,2% повністю довіряють, 25,6% скоріше довіряють). Це на 3,2 відсоткового пункту менше, ніж у попередньому дослідженні.

На третій сходинці опинився Матеуш Моравецький, якому довіряють 36,7% учасників опитування.

Прем'єр-міністр Дональд Туск утримує четверту позицію з довірою 35,7% респондентів (зниження на 2,6 відсоткового пункту). На п'ятому місці, тим часом кандидат у президенти, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість", президент Інституту нацпам'яті Кароль Навроцький, якому, згідно з опитуванням IBRiS, довіряють 33,2% громадян. Це на цілих 5,3 відсоткового пункту менше, ніж минулого місяця.

До першої десятки також увійшли спікер Сейму, лідер партії "Польща 2050" Шимон Головня (32,6% довіри), президент партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський (31,8% довіри), лідер Лівої партії Влодзімеж Чажасти (28,6%), кандидат у президенти від "Конфедерації" Славомір Менцен з особистим рекордом у 28,3% довіри та віцепрем'єр, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш (28,2% довіри).

"Славомір Менцен демонструє найкращий результат в історії опитувань довіри IBRiS для Onet з моменту свого дебюту в них у квітні 2023 року. З грудня минулого року політик набрав загалом 6,1 відсоткового пункту", – зазначає видання.

Опитування було проведене Інститутом ринкових та соціальних досліджень IBRiS 23-24 лютого 2025 року за загальнонаціональною вибіркою 1 100 осіб за допомогою стандартизованого комп'ютерного інтерв'ю з використанням анкетування.

Як повідомлялося, лише менше третини поляків поки що задоволені діями уряду Дональда Туска, незадоволених майже вдвічі більше.