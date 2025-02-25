Більше половини поляків незадоволені урядом Туска

Лише менше третини поляків поки що задоволені діями уряду Дональда Туска, незадоволених майже вдвічі більше.

Такі результати останнього опитування Opinia24 для RMF FM, передає "Європейська правда".

57% респондентів не задоволені діями нинішнього уряду. Протилежної думки дотримується 31% учасників опитування.

7% респондентів оцінюють діяльність уряду "безумовно позитивно", а 24% – "скоріше позитивно".

33% респондентів мають категорично негативну думку про уряд. 24% респондентів оцінюють уряд "скоріше негативно".

Цікаво, що цілих 12% респондентів не можуть чітко оцінити дії уряду.

39% найстарших і 37% найосвіченіших поляків скоріше або однозначно добре оцінюють досягнення уряду Дональда Туска. Набагато критичніше – майже 70% тих, хто має професійну освіту, і майже дві третини мешканців сільської місцевості.

Чоловіки набагато більше незадоволені урядом – загалом 62%: 37% ставляться до уряду вкрай негативно, а кожен четвертий – "скоріше негативно".

Серед жінок, однак, також переважає критична думка – загалом 53% опитаних жінок.

Традиційно 90% виборців "Права і справедливості" мають похмуру оцінку уряду Туска. Це не врівноважується задоволеністю 77% прихильників "Громадянської коаліції".

Згідно з останніми опитуваннями, кандидат, якого підтримує "Право і справедливість", Кароль Навроцький є другим за популярністю кандидатом у президенти серед поляків, поступаючись представнику "Громадянської платформи" Туска, меру Варшави Рафалу Тшасковському.

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