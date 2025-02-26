Антиукраинский кандидат в президенты Польши нарастил позиции в рейтинге доверия к политикам

Кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский возглавляет рейтинг доверия к публичным лицам, в то же время кандидат антиукраинской "Конфедерации" Славомир Менцен достиг в рейтинге личного рекорда.

Таковы результаты опроса IBRiS для Onet, сообщает "Европейская правда".

Портал подчеркнул, что Тшасковский снова возглавляет рейтинг доверия к публичным лицам с показателем 43,5% (19,5% полностью доверяют, 24% – скорее доверяют). "Это на 2,3 процентного пункта больше, чем в январском опросе. Не доверяют кандидату в президенты от "Гражданской коалиции" 44,8% опрошенных, а 10,4% относятся к нему нейтрально", – говорится в статье.

На втором месте в рейтинге доверия остается Анджей Дуда с 37,8% (12,2% полностью доверяют, 25,6% скорее доверяют). Это на 3,2 процентного пункта меньше, чем в предыдущем исследовании.

На третьей строчке оказался Матеуш Моравецкий, которому доверяют 36,7% участников опроса.

Премьер-министр Дональд Туск удерживает четвертую позицию с доверием 35,7% респондентов (снижение на 2,6 процентного пункта). На пятом месте тем временем кандидат в президенты, которого поддерживает оппозиционная "Право и справедливость", президент Института нацпамяти Кароль Навроцкий, которому, согласно опросу IBRiS, доверяют 33,2% граждан. Это на целых 5,3 процентного пункта меньше, чем в прошлом месяце.

В первую десятку также вошли спикер Сейма, лидер партии "Польша 2050" Шимон Головня (32,6% доверия), президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский (31,8% доверия), лидер Левой партии Влодзимеж Чажасты (28,6%), кандидат в президенты от "Конфедерации" Славомир Менцен с личным рекордом в 28,3% доверия и вице-премьер, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш (28,2% доверия).

"Славомир Менцен демонстрирует лучший результат в истории опросов доверия IBRiS для Onet с момента своего дебюта в них в апреле 2023 года. С декабря прошлого года политик набрал всего 6,1 процентного пункта", – отмечает издание.

Опрос был проведен Институтом рыночных и социальных исследований IBRiS 23-24 февраля 2025 года по общенациональной выборке 1 100 человек с помощью стандартизированного компьютерного интервью с использованием анкетирования.

Как сообщалось, лишь менее трети поляков пока довольны действиями правительства Дональда Туска, недовольных почти вдвое больше.