ЗМІ: спецслужба Бельгії зазнала масштабного зламу з боку китайських хакерів

Група китайських хакерів зламала Службу державної безпеки Бельгії (VSSE) та протягом 2021-2023 років викрадала її дані.

Про це стало відомо виданню Le Soir, повідомляє "Європейська правда".

За даними внутрішнього розслідування Служби держбезпеки Бельгії, кожен десятий електронний лист, що надходив до неї або надсилався нею, був викрадений хакерами, повʼязаними з КНР.

Розслідування встановило, що хакери використовували вразливість у програмному забезпеченні американської фірми Barracuda.

Джерела Le Soir називають це "найсерйознішим інцидентом у сфері безпеки, з яким коли-небудь стикалася" VSSE.

Там кажуть, що викрадені китайськими хакерами дані можуть містити персональні дані майже половини співробітників відомства, включно з документами, що посвідчують особу.

Водночас внутрішнє розслідування зламу не дозволяє встановити, хто саме міг постраждати від зловмисних дій.

Керівництво VSSE вжило низку заходів, зокрема закликало співробітників, які передавали персональні дані в період кібератаки, поновити свої документи.

Публічно відомство відмовилось коментувати інформацію про кібератаку, але підтвердило, що подало заяву про порушення кримінальної справи.

У квітні 2024 року, нагадаємо, Бельгія викликала тимчасового повіреного Китаю після підтвердження, що депутатка бельгійського парламенту зазнала кібератаки з боку китайських хакерів.