СМИ: спецслужба Бельгии подверглась масштабному взлому со стороны китайских хакеров

Группа китайских хакеров взломала Службу государственной безопасности Бельгии (VSSE) и в течение 2021-2023 годов похищала ее данные.

Об этом стало известно изданию Le Soir, сообщает "Европейская правда".

По данным внутреннего расследования Службы госбезопасности Бельгии, каждое десятое электронное письмо, которое поступало к ней или отправлялось ею, было похищено хакерами, связанными с КНР.

Расследование установило, что хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении американской фирмы Barracuda.

Источники Le Soir называют это "самым серьезным инцидентом в сфере безопасности, с которым когда-либо сталкивалась" VSSE.

Там говорят, что похищенные китайскими хакерами данные могут содержать персональные данные почти половины сотрудников ведомства, включая документы, удостоверяющие личность.

В то же время внутреннее расследование взлома не позволяет установить, кто именно мог пострадать от злонамеренных действий.

Руководство VSSE приняло ряд мер, в частности призвало сотрудников, которые передавали персональные данные в период кибератаки, восстановить свои документы.

Публично ведомство отказалось комментировать информацию о кибератаке, но подтвердило, что подало заявление о возбуждении уголовного дела.

В апреле 2024 года, напомним, Бельгия вызвала временного поверенного Китая после подтверждения, что депутат бельгийского парламента подверглась кибератаке со стороны китайских хакеров.